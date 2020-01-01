COVID-19 вновь «расползается» по территориям Прикамья За сутки новые случаи выявлены в 20 муниципалитетах Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

По данным Роспотребнадзора, заболевшие коронавирусом за минувшие сутки проживают в 20 муниципалитетах Пермского края. Так, 116 заразившихся являются жителями краевой столицы, 23 — Березников, 22 — Губахи.

Также в лидерах по количеству инфицированных являются Пермский муниципальный район и Соликамский городской округ — в этих территориях по 17 и 12 заболевших соответственно.

В Краснокамском городском округе зафиксировано восемь случаев заболевания, в Суксунском городском округе — семь, в Кишертском муниципальном округе — шесть.

В Кизеле, Красновишерском городском округе и Кунгуре выявлено по пять заразившихся, в Гремячинском и Чердынском городских округах — по три, в Ординском муниципальном округе, Нытвенском, Чернушинском и Чусовском городских округах — по одному.

Кроме того, единичные диагнозы COVID-19 поставлены в Чайковском, Верещагинском и Ильинском городских округах.

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