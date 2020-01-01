В Пермском крае чиновникам запретили покупать иномарку за два млн руб. Главе Еловского округа внесено представление Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Чиновникам администрации Еловского округа отказали в приобретении иномарки. Машину пытались приобрести за бюджетные средства, однако в ходе проверки порядка осуществления закупки прокуратурой Пермского края были выявлены нарушения. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на пресс-службу надзорного органа.

В аукционной документации были прописаны ограничивающие конкуренцию условия. Также был превышен рекомендованный лимит суммы на покупку служебного автомобиля.

В итоге закупка была отменена, а в отношении главы округа было внесено представление.

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