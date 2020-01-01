В Перми из-за подозрительного предмета перекрывали шоссе Космонавтов Движение было парализовано в течение 20 минут Поделиться Поделиться Твитнуть

Центральный рынок

Константин Долгановский

Сегодня днём, 30 июня, в центре Перми было полностью перекрыто движение транспорта на участке от Колхозной площади до ул. Мильчакова по шоссе Космонавтов, сообщает портал 59.ru.

В течение 20 минут с 11:52 до 12:12 на подъездах к данному участку были выставлены автомобили спецслужб. Как пояснили порталу в пресс-службе краевого МВД, в правоохранительные органы поступил сигнал о подозрительном бесхозном предмете в подземном переходе между Центральным рынком и автовокзалом. Участок был немедленно оцеплен. После осмотра выяснилось, что предмет не представляет угрозы, и движение по шоссе Космонавтов возобновилось.





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