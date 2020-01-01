Елена Синица В Прикамье системой охранной сигнализации оснащено 90% образовательных учреждений Тревожные кнопки установлены в 99% объектов Поделиться Поделиться Твитнуть

Раиса Кассина

Константин Долгановский

Все образовательные учреждения Пермского края обеспечены физической охраной. Она осуществляется силами частных охранных предприятий, Росгвардией или штатными сотрудниками. Об этом сообщила министр образования Раиса Кассина на Совете глав муниципальных районов и городских округов 29 июня, где обсуждался вопрос безопасности в образовательных учреждениях Прикамья.

«В территориях, особенно отдаленных, например, в Красновишерском округе, есть сложности с заключением договоров с частными охранными предприятиями. Их там попросту нет. При этом мы знаем положительные примеры, когда муниципалитет привлекал организации из других территорий, которые открывали там филиалы. Важно создать спрос на услугу» , — цитирует Кассину пресс-служба минобра.





Система охранной сигнализации есть в более 90% образовательных учреждений. Тревожная кнопка имеется в 99% объектов 1-3-ой категории. При этом, с выводом в Росгвардию — 74%.





Контрольно-пропускные пункты есть на основных входах у 73% учреждений. При этом Кассина отметила, что установить их можно тоже не везде. В частности, в некоторых случаях, не позволяют конструктивные особенности здания или нарушаются требования пожарной безопасности.





Кроме этого, стационарные или ручные металлоискатели установлены в 66% объектах образования.

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