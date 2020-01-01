Елена Синица В Прикамье 243 новых случая заражения коронавирусом Среди заболевших 40 детей Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

По данным Роспотребнадзора за прошедшие сутки выявлено 243 новых случая заражения коронавирусом. Из новых заболевших 36 человек лечатся в больницах, а 207 — на дому, под наблюдением врачей.

Среди новых инфицированных 99 пациентов мужского пола, 144 — женского. Также среди заболевших 40 детей.





В возрасте от 15 до 29 лет заболело 50 человек, от 30 до 49 лет — 74 человека, 44 в возрасте 50-64 и 35 человек старше 65 лет.





Круг контактировавших лиц также определён.





Общее число инфицированных в крае достигло 61 301.





В больницах сейчас находятся 1404 человека, из них 48 подключены к аппаратам ИВЛ.





За эти же сутки выздоровел 161 человек, ещё 13 умерло.

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