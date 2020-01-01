Елена Синица Главой Кунгурского муниципального округа избран Вадим Лысанов За него проголосовал 21 депутат думы из 23 присутствующих Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В среду, 30 июня, на заседании кунгурской думы выбрали главу Кунгурского муниципального округа. Им стал Вадим Лысанов. Об этом он сообщил «Новому компаньону».

Как уточнил Лысанов, на заседании присутствовали 23 депутата. Из них 21 поддержал его кандидатуру, ещё два — воздержались от голосования.





Напомним , ранее сообщалось, что во второй тур выборов, помимо Вадима Лысанова, вышел его заместитель по внутренней политике и общественной безопасности (руководитель аппарата) Максим Денисенко.





До этого третьим участником был директор КГ МУП «Водоканал» Андрей Богомолов, но во второй тур он не вышел.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.