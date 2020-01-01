Анна Брюханова К капремонту готовят три участка федеральной трассы Пермь-Екатеринбург Всего планируется отремонтировать 68 км дорожного покрытия Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: из архива «Нового компаньона»

В Перми объявлены три конкурса на проведение проектных и изыскательских работ по объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-242 Пермь — Екатеринбург». Заказчиком выступило ФКУ «Уралуправтодор». Информация об этом опубликована на портале госзакупок.

Всего разыграют 112 млн руб. на три участка автомобильной трассы: работы на участке 232-250 км оценили в 25 млн руб., на участке 276-301 км — в 45 млн руб., 301-326 км — в 42 млн руб. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 10:00 21 июля 2021 года.

Согласно техническому заданию, подрядчики должны выполнить основные и специальные виды инженерных изысканий, провести обследование состояния грунтов оснований сооружений и строительных конструкций (береговых и промежуточных опор). На основании исследований должна быть сформирована ведомость дефектов проектируемого участка автодороги и представлена рабочая документация. На всех трёх участках трассы планируется увеличить количество полос движения с двух до четырех, а расчётную скорость снизить с 120 км/ч до 100 км/ч.

Сроки выполнения работ — с момента подписания контракта до сентября 2022 года.

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