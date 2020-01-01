Елена Синица Подготовку к реконструкции пермской ТЭЦ-9 оценили в 6,3 млн руб. Срок подачи заявок — 9 июля 2021 года Поделиться Поделиться Твитнуть

Акционерное общество «Центр Технического Заказчика» (АО «ЦТЗ») объявило запрос предложений в электронной форме по выполнению комплекса инженерных изысканий и обследования строительных конструкций для реконструкции Пермской ТЭЦ-9 «с выводом из эксплуатации очереди 90 ата» . Начальная (максимальная) цена — 6,3 млн руб. Информация об этом размещена на портале госзакупок.

Как сообщается в техническом задании, подрядчик должен провести четыре этапа работ. Первый — инженерно-геодезические изыскания (срок — 25 календарных дней с даты получения заявки). Второй — инженерно-экологические изыскания (30 дней). Третий- инженерно-гидрометеорологические изыскания (20 дней). Также необходимо обследовать строительные конструкции (20 дней).





Отмечается, что выполнить обследование строительных конструкций необходимо «в объёме, достаточном для разработки проектной и рабочей документации, прохождения экспертизы, а также для выполнения строительно-монтажных работ и сдачи объекта строительства в эксплуатацию».





Срок подачи заявок — 9 июля 2021 года.

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