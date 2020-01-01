С 1 июля вносятся изменения в работу некоторых автобусных маршрутов Перми Часть переходят на летнее расписание, один меняет маршрут следования Поделиться Поделиться Твитнуть

Анна Орлова

С 1 июля в Перми меняется маршрут следования автобуса №20, он начнёт курсировать до микрорайона Новый Крым, об этом сообщили в пресс-службе пермской мэрии.

Также с учётом обращений граждан вносятся изменения в расписание движения маршрута №6 «микрорайон Железнодорожный — станция «Пермь-2»: исключается рейс в 21:13 от микрорайона Железнодорожный и добавляется рейс в 21:23 от «Перми-2».

Кроме того, автобусные маршруты №5, 16, 20, 30, 33, 40, 54, 62, 68 переходят на летнее расписание. Актуальные данные можно посмотреть на сайте МКУ «Гортранс» или в его мобильной версии.

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