В «Единой России» объявили о создании единого волонтерского штаба Поделиться Поделиться Твитнуть

Единый штаб сформирован на базе уже существующих добровольческих организаций по всей стране. Он будет оказывать помощь медикам и людям, которые нуждаются в поддержке, сообщают в пресс-службе регионального исполкома партии «Единая Россия» в Пермском крае.

«Сегодня как никогда необходимо включиться в волонтерскую работу. Мы ее и не останавливали. Более того, нужно призвать в ряды волонтеров новых активных граждан», — подчеркнул секретарь Генсовета партии Андрей Турчак.

Он обратился к представителям «Молодой Гвардии Единой России» с просьбой координировать работу единого волонтерского штаба и определять наиболее востребованные точки помощи. «В первую очередь именно туда направить все имеющиеся ресурсы», — сказал Андрей Турчак.

Как отметил главный врач больницы в столичной Коммунарке Денис Проценко, волонтеры — «это мощная сила, крепкая стена, на которую можно опереться в борьбе с коронавирусом».

«Я думаю, все видят из открытых источников значимый рост заболевших и госпитализированных, резко возросшую нагрузку на систему здравоохранения. И честно скажу, что я очень рад, что у меня есть на моем столе такой «козырь», как волонтеры, к которому я могу прибегнуть», — отметил он. Отдельно Денис Проценко поблагодарил «Волонтеров-медиков», которые оказывали помощь врачам с первых дней пандемии.

В свою очередь, представители движения подтвердили, что готовы включиться в работу и полностью поддерживают инициативу по созданию единого штаба. По словам руководителя движения «Волонтеры-медики» Ольги Кобелевой, во время пандемии более 20 тысяч добровольцев организации помогали медучреждениям, и их работа не прекращалась.

«Сегодня мы вынуждены объявить новый набор волонтеров, так как помощи много не бывает, мы все это понимаем. Сейчас особенно важна работа тех из них, кто работал в первую и вторую волну, кто помогает и понимает всю сложность данной ситуации. Наши опытные активисты сейчас отказываются от отпусков, поездок, чтобы подготовить новоиспеченных волонтеров», — рассказала Ольга Кобелева.

Идею создания единого центра помощи на базе уже существующих в регионах поддержали и «Волонтеры Победы». По словам руководителя движения Ольги Амельченковой, сейчас необходимо не только определить ключевые направления помощи, но и максимально упростить доступ людей к ней.

Помощь окажут и активисты «Российских студенческих отрядов», сообщила комиссар Центрального штаба молодежной общероссийской общественной организации Мария Корнилова. По ее словам, к работе подключатся добровольцы, которые заняты в трудовых проектах организации в регионах. Кроме того, создание единого волонтерского штаба поддержали активисты движения «Мы Вместе», Ассоциации волонтёрских центров и других общественных организаций.

Александр Бойченко, руководитель регионального волонтерского центра партии «Единая Россия» в Пермском крае:

— В Прикамье волонтерская помощь разным категориям граждан не прекращалась с марта прошлого год. В рамках акции #МыВместе сразу стали взаимодействовать с «Волонтерами Победы», студенческими отрядами, «Молодой Гвардией». Готовы к сотрудничеству и с другими общественными объединениями, чтобы общими усилиями помогать жителям и медикам.

Нагрузка на докторов сейчас снова возросла, они обращаются к нам за помощью. К примеру, в Мотовилихинском районе Перми в поликлинике №7 наши волонтеры помогают заполнять компьютерную базу по вакцинации пациентов. Также в Мотовилихе вновь стартовал проект «Дворовый тренер-волонтер», когда молодежь помогает организовать на придомовых мини-стадионах летний досуг детей.

На сегодня в пермском волонтерском центре отработано свыше 100 тыс. обращений, реальную помощь получили более 20 тыс. пожилых людей. И мы будем продолжать эту работу.

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