Мария Сыропятова За пять месяцев цены на промтовары в Пермском крае выросли на 16,5% А продукты питания подорожали на 3,24% Поделиться Поделиться Твитнуть

Индекс цен производителей промышленных товаров в Пермском крае с начала 2021 года по май 2021 года вырос на 16,5%. Об этом сообщает Пермьстат. При этом за этот же период потребительские товары и услуги подорожали на 3,24%.

Сельскохозяйственная продукция показала рост на 7,4%. За один месяц (май 2021 года) промтовары подорожали в регионе на 0,6%, потребительские товары и услуги — на 0,97%. При этом стоимость сельскохозяйственных продуктов снизилась на 2,9%.

Напомним, оборот розничной торговли в Пермском крае за пять первых месяцев 2021 года прибавил 2,5% к соответствующему периоду прошлого года. Оборот продовольственных товаров упал на 5%, относительно уровня прошлого года, а непродовольственных, наоборот, вырос на 10,2%.

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