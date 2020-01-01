За сутки COVID-19 диагностирован у жителей 17 муниципалитетов Прикамья В лидерах Пермь — 108 новых случаев заражения Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

По данным Роспотребнадзора, лидерами по количеству новых случаев инфицирования COVID-19 являются Пермь, Пермский муниципальный район и Соликамский городской округ. В этих муниципалитетах выявлено по 108, 28 и 17 заболевших соответственно.

11 инфицированных — в Добрянском городском округе, 10 — в Чайковском, девять — в Чердынском городском округе. В Кунгуре и Кунгурском муниципальном районе выявлено по восемь заболевших, в Березниках — шесть, в Чернушинском и Чусовском городских округах — по пять.

В Красновишерском и Октябрьском городских округах —по двое заразившихся, в Губахе, Лысьвенском городском округе, Еловском и Кишертском муниципальных округах — по одному.

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