Андрей Стрельцов Трое футболистов официально стали игроками «Амкара» Двое из них ранее уже выступали за красно-чёрных Поделиться Поделиться Твитнуть

ФК «Амкар»

Накануне отъезда на тренировочной сбор в Московскую область ФК «Амкар-Пермь» пополнился тремя игрокам. По сообщению пресс-службы клуба, в состав команды влились Павел Соломатин, Александр Мосунов и Михаил Горелишвили.

Наиболее известен пермским болельщикам 28-летний Павел Соломатин. Полузащитник выступал за «Амкар» в сезоне 2014/2015 годов. Прошедший сезон игрок провёл в ФК «Ессентуки». А ранее выступал на уровне Премьер-лиги за «Динамо» и «Анжи».

24-летний защитник Александр Мосунов ранее выступал за «молодёжку» «Амкара», а в последнем сезоне — за пермскую «Звезду».

28-летний Михаил Горелишвили привлекался к играм за сборную России U-17 и U-19. Его последним клубом была ульяновская «Волга».

Напомним, ранее «красно-черные» уже официально объявили о подписании контракта с Евгением Тюкаловым, выступавшим за ФК «Звезда» (Пермь).

Кроме того, еще пять футболистов могут подписать контракты с «Амкар-Пермь» в ближайшее время.

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