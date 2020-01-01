Дмитрий Жебелев: До полного заполнения «ковидного» коечного фонда в Прикамье осталось две недели Рост числа госпитализаций превышает осенние темпы Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Внештатный советник главы региона Дмитрий Жебелев в интервью телеканалу «Рифей —Пермь» сообщил, что количество госпитализаций заболевших коронавирусом в Прикамье идёт более быстрыми темпами, чем осенью 2021 года. И до полного заполнения коечного фонда, развёрнутого для пациентов с COVID-19, осталось две недели.

Если 11 июня в лечебных учреждениях региона находились 509 заболевших, то сейчас уже 1300. При этом в Прикамье на данный момент распространяется более заразный «дельта» штамм коронавируса, и без новых ограничительных мер система здравоохранения может не справиться с наплывом инфицированных, считает Дмитрий Жебелев. В числе наиболее эффективных мер советник губернатора приводит запрет на все массовые мероприятия и переход на дистанционное обучение.

Сегодня, 29 июня, в минздраве Прикамья сообщили, что в крае увеличено количество коек для лечения больных COVID-19. Общее число «ковидных» мест теперь составляет 2 647.





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