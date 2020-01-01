В Прикамье увеличено количество коек для лечения больных COVID-19 Общее число «ковидных» мест составляет 2 647 Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

За полторы недели, с 16 по 28 июня, в лечебных учреждениях региона развёрнуто 1 447 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. Как сообщает пресс-служба краевого правительства, в целом на данный момент в Прикамье 2 647 коек.

Кроме того, в больницах Пермского края организуют дополнительные «ковидные» места. В Нытвенской районной больнице развёрнуто 60 дополнительных коек, в больнице им. С. Н. Гринберга — 95, в Берёзовской центральной районной больнице — 60, в Городской больнице Соликамска — 50.

На данный момент свободно 36,3% коечного фонда — 960 мест.

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