Елена Синица Для сентябрьских выборов в Пермском крае подготовили 5 тыс.общественных наблюдателей Они будут работать на 1794 избирательных участках Поделиться Поделиться Твитнуть

Общественная палата

Константин Долгановский

Во вторник, 29 июня, состоялось заседание Общественной палаты Пермского края. В частности, члены палаты заслушали доклад о подготовке к избирательным кампаниям в единый день голосования — 19 сентября.

Так, со слов председателя краевого избиркома Игоря Вагина, в дни голосования ( 17-19 сентября) в крае будут работать 1758 постоянных избирательных участков и 36 временных.





Количество членов участковых избирательных комиссий — 15 427.





Кроме этого, для проведения выборов на данный момент двухдневное обучение прошли 5 тыс. общественных наблюдателей.





Есть изменения в порядке агитации. Например, «День тишины» при многодневном голосовании не проводится. Агитация запрещена в сами дни голосования с 17 по 19 сентября.





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