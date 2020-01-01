Депутатская комиссия по дорогам указала на недочеты в работе подрядчика в вопросах озеленения Поделиться Поделиться Твитнуть

Временная комиссия по дорогам и благоустройству Пермской городской думы провела выездное заседание на ул. Подлесной, где работы завершились в конце прошлого года. О результатах заседания комиссии сообщает пресс-служба думы.

В оценке ситуации на объекте приняли участие глава города Перми Алексей Дёмкин, депутаты Пермской городской думы, представители администрации, председатель Контрольно-счетной палаты города Перми Мария Батуева.

Сергей Красильников, и.о. начальника департамента дорог и благоустройства, отметил, что ул. Подлесная была отремонтирована благодаря проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

«Мы постепенно начали обустраивать тротуары вокруг Черняевского леса. В позапрошлом году сделали улицу Встречную, сейчас там хороший тротуар, где можно гулять и кататься. А в прошлом году мы сделали тротуар на улице Подлесной, раньше его здесь не было», — рассказал Сергей Красильников.

Председатель временной комиссии по дорогам Владимир Плотников, отметил, что нужно благоустраивать не только проезжую часть, но и прилегающую территорию: тротуары, газоны, ограждения и элементы освещения.

На объекте были проведены дополнительные работы: поставлены пешеходные ограждения, установлено дополнительное освещение, откорректирована схема организации движения и работа светофоров.

Депутаты отметили недостатки, которые касаются озеленения территории. Газон находится в ненормативном состоянии, а кое-где его просто нет. Депутаты Владимир Молоковских и Арсен Болквадзе сделали акцент на правильном содержании газонов. Подрядчик согласился с указанными недостатками и пообещал устранить их.

«В целом, подрядчики стали более ответственными, потому что они чувствуют контроль со стороны депутатского корпуса и администрации, они понимают, что их могут заставить переделать работу, и они потеряют на этом деньги», — отметил Владимир Плотников.

К заседанию депутатской комиссии присоединилась Елена Плешкова, президент фонда культурного и природного наследия «Обвинская роза»:

«Я считаю, что здесь нужно посадить зеленую изгородь, что бы защитить пешеходов от вредных выбросов. И очень важно, что бы изгородь высаживали уже высокую».

Алексей Дёмкин согласился с тем, что к вопросу озеленения нужно подойти более комплексно, и предложил организовать круглый стол на эту тему.

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