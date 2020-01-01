Анна Брюханова Проект по реставрации памятника Пушкину в Перми оценили в 630 тыс. руб Проект должен быть готов к 1 декабря 2021 года Поделиться Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Разработкой проекта по реконструкции памятника им. А. С. Пушкина займется ООО «Рестовратор». Цена контракта составит 630 тыс. руб. Итоги электронного аукциона опубликованы на портале госзакупок.

Всего на участие в аукционе было подано три заявки: от ООО «Рестовратор», которое предложило снизить начальную цену контракта на 22,5%, от ООО «Проектно-строительная компания Рестюнион» и ООО «Союз ПС» — они предложили снизить начальную (максимальную) цену контракта, составлявшую 813,7 тыс. руб, на три и 15% соответственно.

Согласно техническому заданию, подрядчик обязан разработать эскизный проект, включающий архитектурно-художественное освещение, а также представить рабочие чертежи и сметы. Проект и соответствующая документация должны быть сданы до 1 декабря 2021 года.

Памятник Александру Сергеевичу Пушкину был изготовлен Вячеславом Клыковым и Михаилом Футликом в 1983 году. Однако в Перми для скульптуры место нашлось не сразу: несколько лет она провела на заднем дворе завода «Моторостроитель» из-за отсутствия средств на установку. Открытие памятника состоялось 6 июня 1993 года — в день рождения поэта и через 10 лет после изготовления монумента.

Сквер, где установлен памятник, назван «Сквером сказок Пушкина». Помимо центральной скульптуры русского поэта, там установлены шесть художественных решеток, изображения на которых иллюстрируют сцены из сказок Пушкина.

Кроме памятника в Сквере сказок Пушкина, в Перми в 2008 году был установлен бюст поэта на ул. Мира (архитектор — Иван Сторожев). Еще один памятник Пушкину был открыт 2 сентября 2013 года на территории лицея №1 в Закамске, скульптор — Геннадий Зеленин.

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