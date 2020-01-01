Мария Сыропятова Мэрия Перми планирует отремонтировать памятник Пушкину Проектные работы должны быть завершены до 1 декабря 2021 года Поделиться Поделиться Твитнуть

Администрация Перми объявила аукцион на разработку проекта по сохранению объекта культурного значения регионального значения «Ансамбль «Памятник им. А.С. Пушкина». Данные об этом размещены на портале госзакупок.

Потенциальный подрядчик должен разработать эскизный проект реставрации, её генеральный план и сметы. Кроме того, отдельно в техническом задании указано, что проект должен предусматривать подсветку. Проект и сопутствующая документация должны быть сданы до 1 декабря 2021 года.

Начальная (максимальная) стоимость работ — 813 тыс. руб. Заявки должны быть поданы до 9:00 28 июня 2021 года.

Напомним, памятник поэту Александру Пушкину в Перми был отлит в 1983 году, тогда же были созданы и фигурные решётки с мотивами из его сказок. Авторы памятника — скульпторы Вячеслав Клыков и Михаил Футлик. Из-за отсутствия средств на установку памятник несколько лет простоял на задворках завода «Моторостроитель». В 1992 году начались работы по сооружению фундамента и постамента, а торжественное открытие состоялось 6 июня 1993 года. Таким образом, установка памятника заняла почти 10 лет.

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