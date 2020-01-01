COVID-19: в Пермском крае 223 новых случая заражения Почти 65% заболевших младше 50 лет Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае зафиксировано 223 заболевших коронавирусом.

В числе заболевших 20 детей, 22 человека в возрасте от 15 до 29 лет, 101 человек в возрасте от 30 до 49 лет.

189 инфицированных проходят лечение на дому, 34 пациента — в больницах.

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