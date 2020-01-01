Елена Синица В Пермском крае за неделю в колл-центр по COVID-19 поступило 3,5 тыс. обращений Ежедневно поступает около 500 звонков Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

За неделю с 20 по 27 июня на горячую линию по вопросам коронавируса и ОРВИ от жителей края поступило свыше 3,5 тыс.обращений. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на краевое правительство.

При этом, например, за весь май в колл-центр позвонили чуть более 5,5 тыс. человек. Сейчас же операторы ежедневно принимают около 500 звонков.





Также сообщается, что специалисты общекраевой горячей линии расширили перечень ответов на вопросы, которые в последнее время возникают у жителей края.





В том числе, это темы, связанные с ПЦР-тестированием, внедрением профилактических мероприятий и вакцинацией.

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