Мария Сыропятова Вторую очередь ТРK «СпешиLove» планируют запустить в августе На семи тыс. кв. м откроются кинотеатр и детский развлекательный центр Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В ТРК «СпешиLove» в августе откроются детский развлекательный центр «Мегалэнд» и кинотеатр. Они будут размещены во второй очереди ТРК «СпешиLove» — одноэтажном здании общей площадью семь тыс. кв. м. Мягкий семимизальный кинотеатр формата LPF с экранами ScreenX займет около 3 тыс. кв. м., а семейный парк развлечений «Мегалэнд» — более 4,1 тыс. кв. м.

Напомним, ТРК «СпешиLove» открылся в 2015 году. Площадь первой очереди составляет 75 тыс. кв. м. Здесь работает единственный в Перми магазин «Ашан» (8,9 тыс. кв. м).

Строительство второй очереди началось в 2018 году. По плану открытие должно было состояться в сентябре 2020 года, но строительные работы были приостановлены из-за пандемии.

Сейчас, по сообщению пресс-службы ТРK «СпешиLove», здание второй очереди «находится на завершающей стадии, арендаторы приступили к финальному наполнению площадей и оформлению залов».

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