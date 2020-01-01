«Центр социальных выплат и компенсаций Пермского края» неправомерно сокращал размер выплат семьям с детьми Семьям перечислены более 160 тыс. руб. недоплаченных сумм Поделиться Поделиться Твитнуть

В ходе прокурорской проверки выяснилось, что ГКУ «Центр социальных выплат и компенсаций Пермского края» необоснованно сокращала размер выплат семьям в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка.

Надзорное ведомство внесло руководителю учреждения представление и обратилось в Ленинский районный суд с требованием обязать центр произвести перерасчёт размера выплачиваемого пособия.

Суд требования прокурора Перми удовлетворил в полном объёме, 11-ти заявителям перечислено более 160 тыс. руб. недоплаченных пособий.

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