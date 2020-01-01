Мария Сыропятова С 2022 года по новому виду поддержки аграрии смогут получить до 30 млн руб. Пока для нового вида поддержки разрабатывается нормативно-правовая база Поделиться Поделиться Твитнуть

В 2022 году в Пермском крае может появиться новый вид господдержки для фермеров в виде грантов «Агропрогресс». По нему на развитие ферм по разведению крупного рогатого скота аграрии смогут получить до 30 млн руб.

При этом средства гранта не должны превышать четверть всех расходов фермера на инвестиционный проект. Собственные средства сельхозпроизводителя могут не превышать 5%, остальная часть может быть получена по программе льготного кредитования сельхозпроизводителей с размером ставки для фермеров до 5% годовых. Проект должен быть завершён в течение двух лет.

Получатели средств — компании, включённые в единый реестр малого и среднего бизнеса и зарегистрированные в сельской местности. По организационно-правовым формам это может быть АО, ООО, хозяйственные партнёрства и кооперативы. Деятельность в сфере сельхозпроизводства компания должна вести на протяжении минимум двух лет. Средства можно будет получить по этому виду поддержки повторно, через два года после полного освоения средств по предыдущему гранту.

В краевом минсельхозпроде пояснили, что сейчас для нового вида поддержки разрабатывается нормативно-правовая база. При этом поддержку предполагается оказывать в виде субсидий только с участием льготного инвестиционного кредита.

Напомним, средства на развитие своего небольшого хозяйства можно получить по программе «Агростартап». Этот конкурс проводится в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Максимальный размер гранта на развитие своего хозяйства — 3 млн руб. Если хозяйство планирует внести средства в неделимый фонд кооператива, то можно получить до 4 млн руб.

Средства можно направить на приобретение техники, земельных участков, разработку проектной документации, покупку или строительство зданий, а также приобретение сельскохозяйственных животных. В 2021 году по нему предполагается распределить 46,96 млн руб., результаты отбора будут объявлены в начале августа.

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