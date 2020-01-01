Андрей Стрельцов ФК «Амкар-Пермь» формирует состав для участия в новом сезоне В команду готовы перейти ветеран Маркелов и три футболиста из клуба «Акрон» Поделиться Поделиться Твитнуть

ФК «Амкар»

Футбольный клуб «Амкар-Пермь» формирует состав для участия в новом сезоне. Как сообщает агентство «Матч ТВ» со ссылкой на главного тренера «Амкара» Рустема Хузина, в ближайшее время команду может пополнить полузащитник Иван Маркелов. Футболист уже находится на сборе вместе с «Амкаром».

Игроку 33 года, он известен по выступлениям за «Динамо», «Газовик», «Анжи» и «Оренбург». Последним его клубом был казахстанский «Кызыл-Жар».

Помимо Маркелова, в состав пермяков вольются игроки клуба «Акрон». Это защитники Максим Жестоков, Никита Верхунов и полузащитник Даур Квеквескири, который ранее находился на просмотре в «Торпедо», а также опорный хавбек Никита Дроздов, завершавший сезон в «Тамбове».

Отметим, что завтра, 29 июня, «Амкар» должен отправиться на свой первый тренировочный сбор в Московскую область, где сыграет несколько контрольных игр.

Напомним, что сейчас происходит реконструкция турнира, где в новом сезоне будет выступать «Амкар». Состав участников должны утвердить на этой неделе. Согласно предварительному проекту, в четвертой группе («Урал-Приволжье») могут выступить 17 клубов, в том числе и пермская «Звезда».

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