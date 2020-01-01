Елена Синица
В Перми спрос на студии на вторичном рынке вырос в 1,6 раза
Их стоимость увеличилась на 16%
При этом, стоимость новых студий в городе поднялась на 28% (86 538 руб./кв.м), а вторичных — на 16% (77 922 руб./кв.м).
В целом по России, на вторичном рынке показатель вырос на 43% относительно прошлого года, в новостройках — на 2%.
Отмечается, что на фоне нестабильной экономической ситуации, студии стали одним из наиболее популярных типов жилья из-за компактной площади, доступной стоимости и низких платежей за коммунальные услуги.
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