Елена Синица В Перми спрос на студии на вторичном рынке вырос в 1,6 раза Их стоимость увеличилась на 16% Поделиться Поделиться Твитнуть

Виктор Михалев

В Перми спрос на студии в новостройках снизился на 32%. А на вторичном рынке, напротив, вырос в 1,6 раза. Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на аналитиков «Авито Недвижимости».





При этом, стоимость новых студий в городе поднялась на 28% (86 538 руб./кв.м), а вторичных — на 16% (77 922 руб./кв.м).

В целом по России, на вторичном рынке показатель вырос на 43% относительно прошлого года, в новостройках — на 2%.

Отмечается, что на фоне нестабильной экономической ситуации, студии стали одним из наиболее популярных типов жилья из-за компактной площади, доступной стоимости и низких платежей за коммунальные услуги.

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