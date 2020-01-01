В сутки в Пермском крае выявлено 206 новых случаев заболевания COVID-19 Выздоровел 51 человек Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

По данным Роспотребнадзора, за предыдущие сутки в Пермском крае выявлен 206 новых случаев заражения COVID-19: 29 человек госпитализированы, 177 проходят амбулаторное лечение под наблюдением врачей. Выздоровел за последние 24 часа 51 человек.

В числе новых инфицированных 75 пациентов мужского пола, 131 — женского. Среди заболевших 8 детей, 37 человек в возрасте от 15 до 29 лет, 87 — от 30 до 49 лет, 38 — от 50 до 64 лет и 36 человек старше 65 лет.

В ковидных отделениях больниц сейчас находятся 1277 пациентов, 41 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Доля свободного коечного фонда от фактически развернутого составляет 32%.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 60 835.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.