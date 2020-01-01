Елена Синица В Пермском крае госслужащая не смогла доказать законность дохода в размере 46 млн руб. На эту сумму её супруг приобрёл недвижимое имущество в Краснодаре Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Краснодарский краевой суд не удовлетворил апелляционную жалобу госслужащей из Пермского края. Она пыталась оспорить решение об обращении в доход РФ недвижимого имущества, законность происхождения которого не смогла подтвердить. Об этом сообщает краевая прокуратура.

Изначально с иском обратился прокурор Пермского края. Основанием стали результаты проверки антикоррупционного законодательства краевым ГУФСИН.

Тогда установили, что в 2015 году супруг одной из госслужащих приобрёл земельный участок и два общежития общей площадью более 1 тыс. кв. м в Краснодарском крае.

Как выяснилось, стоимость этих объектов существенно превышает совокупный доход семьи сотрудницы за три года до совершения сделки. При этом их кадастровая стоимость на дату покупки составила более 46 млн руб.

В ходе проверки законность получения доходов, за счёт которых приобретено имущество, не подтвердили.

Тогда Приморский районный суд Новороссийска иск удовлетворил. А апелляционная инстанция суда жалобу госслужащей оставила без удовлетворения.

Судебный акт вступил в законную силу.

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