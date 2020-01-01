Елена Синица Федеральный научный центр управления рисками здоровью населения в Перми достроят в этом году Стоимость работ оценивается в 56,5 млн руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Камская долина

Илья Липин

В Перми в этом году планируется ввести в строй три корпуса Федерального научного центра управления рисками здоровью населения. Он строится в Камской долине с 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба RosTender.

«Центр объявил тендер на завершение строительства зданий. Стоимость работ оценивается в 56,5 млн рублей, финансирование произведут из федерального бюджета. Учреждение рассчитывает, что комплекс будет введен в строй не позднее 15 ноября этого года», — сообщают в пресс-службе.





Заказчик работ — Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.





Заявки на участие в тендере принимают до 19 июля.





Как сообщается в материалах тендера, в лабораторном корпусе осталось выполнить работы по гидро- и теплоизоляции конструкций, в клиническом корпусе — построить лестницы, установить витражи, утеплить фасады.





В научно-административном корпусе необходимо построить лестницы, кровлю и вставить окна.





Помимо этого, подрядчик должен благоустроить территорию центра площадью 40 тыс. кв. м.

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