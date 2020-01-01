На предстоящей неделе в Прикамье будет очень жарко По прогнозам, дневная температура во вторник может превысить отметку в +36°С Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото luxtopfit.com

По данным проекта «Метеоролог и я», предстоящая неделя в Прикамье будет очень жаркой. Так, 28 июля дневная температура воздуха может достигнуть +28…+33°С, в уже во вторник, 29 июля, столбик термометра поднимется до +31…+36°С.

В среду, 30 июня, днём продолжит сохраняться высокая температура — до +30…+35°С. При этом в отдельных районах края возможны кратковременные дожди с грозами.

В четверг, 1 июня, жара начнёт понемногу спадать — до +25…+30°С. Местами возможны сильные дожди с грозами. В пятницу, 2 июля, также ожидаются дожди, в отдельных районах региона — грозы. Днём температура воздуха опустится до +21…+26°С.

По предварительным прогнозам, в выходные температура воздуха вернётся к климатической норме, а осадки прекратятся.

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