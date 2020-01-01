Мария Сыропятова Турпоток в Пермском крае продолжает снижаться Росстат представил данные за первый квартал 2021 года Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В первом квартале 2021 года число заселившихся в гостиницы, санатории и дома отдыха в Пермском крае составило 111,1 тыс. человек, что на 15,1% меньше, чем за аналогичный период 2019 года и на 14% ниже меньше, чем в первом квартале 2020 года.

Данный показатель Росстата традиционно используется для измерения объёма туристического потока. В среднем по России число заселившихся в гостиницы, дома отдыха и санатории в первом квартале 2021 года снизилось на 5,1% относительно уровня первых трёх месяцев 2019 года и на 6,1% соответствующего показателя 2020 года.

При этом в ряде регионов России объём турпотока, наоборот, вырос. Среди лидеров роста — Ингушетия (в 2,5 раза), Алтай (+72,2%), Чечня (+69,5%), Саратовская область (+64,9%), Калининградская область (+37,6%), Хакасия (+22%),Краснодарский край (+26,2%), Москва (+17,4%), Ростовская область (+16,5%), Тыва (+15,3%) и Бурятия (+11,2%).

В 2020 году в среднем по России объём турпотока снизился до 45,2 млн человек, что на 30,7% меньше показателя 2019 года. В Пермском крае этот же показатель упал на 35%, с 736,5 тыс. человек в 2019 году до 479,4 тыс. человек в 2020 году.

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