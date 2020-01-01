Андрей Стрельцов Пермские легкоатлеты стали чемпионами страны Наши спортсмены завоевали три золотые медали на Чемпионате России по лёгкой атлетике Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: Федерация легкой атлетики Пермского края vk.com/flapk

В воскресенье, 27 июня, в Чебоксарах завершился Чемпионат России по лёгкой атлетике, длившийся четыре дня.

Первым из региональных спортсменов отличился Владимир Никитин, который выиграл финальный забег на дистанции 5000 м с лучшим результатом сезона — 13:17:03.

Мастер спорта России международного класса Константин Холмогоров с большим отрывом от соперников первенствовал в финальном забег на дистанции 800 м. Третье «золото» Чемпионата России по легкой атлетике завоевала Екатерина Ивонина. В женском финале на дистанции 3000 м с препятствиями она финишировала первой, с результатом 9:13:76.

Добавим, Чемпионат России по лёгкой атлетике считается главным стартом российского сезона, поскольку является предолимпийским.

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