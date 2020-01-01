Коронавирус охватывает всё больше территорий региона За минувшие сутки COVID-19 диагностирован у жителей 20 муниципалитетов Пермского края Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Из 197 заразившихся коронавирусом за последние сутки 125 являются жителями Перми. Также в лидерах по количеству новых случаев Пермский муниципальный район и Соликамский городской округ: 16 и девять инфицированных соответственно.

Восемь заболевших зафиксировано в Чердынском городском округе, шесть — в Куединском муниципальном округе, по пять — в Чайковском и Березниках.

В Добрянском городском округе и в Кунгуре выявлено по четыре случая заражения, в Кунгурском муниципальном районе и Нытвенском, Лысьвенском и Октябрьском городских округах — по два. В Суксунском, Чусовском, Оханском, Осинском городских округах, Уинском и Сивинском муниципальных округах и в ЗАТО «Звёздный» — по одному.

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