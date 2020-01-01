Елена Синица В Прикамье выявлен 181 новый случай заражения коронавирусом За эти же сутки выздоровело 133 человека Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае выявлен 181 новый случай заражения COVID-19. Из новых заболевших 26 человек лечится в больницах, 155 — на дому, под наблюдением врачей.

В числе новых инфицированных 63 пациента мужского пола, 118 — женского. Также среди заболевших 12 детей.





В возрасте от 15 до 29 лет заболел 41 человек, от 30 до 49 лет — 59 человек, 41 в возрасте 50-64 и 28 человек старше 65 лет.





Круг контактировавших лиц также определён.





Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 60 432.





Сейчас в больницах края находится 1,1 тыс.человек. Из них 41 подключён к аппаратам ИВЛ.





За эти же сутки выздоровело 133 человека, умерло — девять.

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