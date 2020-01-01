Елена Синица С 26 июня в Перми снова изменится схема движения на ул.Попова Теперь перекроют нечётную сторону улицы Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С понедельника, 26 июня для движения откроется перекрёсток ул.Монастырской и ул.Попова, а также чётная сторона участка от ул.Окулова до ул.Монастырской. Однако закроется движение по нечётной стороне участка. Об этом сообщает городская администрация.

Так, с 26 июня по 14 августа временно ограничат движение транспорта на ул.Попова на участке от ул.Монастырской до ул.Петропавловской. Будут закрыты две полосы по нечётной стороне.





По направлению от Коммунального моста к ул.Петропавловской движение транспорта продолжится в объезд по ул.Окулова и ул. Крисанова. А движение транспорта по ул.Попова от ул.Петропавловской к Коммунальному мосту сохранится в полном объёме.





Сообщается, что автобусы №6, №7, №15, №20,№33, №35, №41, №49, №53, №60 и маршрутные такси №7т и 10т после Коммунального моста будут вновь следовать по ул.Монастырской.





Посадка и высадка пассажиров будет осуществляться на существующем остановочном пункте «улица Окулова» и временных остановочных пунктах.





Напомним , ранее сообщалось об изменении с 26 июня расписания автобусов №2, №51, №59, №67 и №74.

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