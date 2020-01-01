С понедельника изменится расписание пермских автобусов №2, №51, №59, №67 и №74 Корректировка произведена на летний период с учётом пассажиропотока Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С понедельника, 26 июня, на летний период изменится расписание пяти автобусных маршрутов Перми.

На маршруте №2 «станция «Пермь-2» — станция «Пермь-1» от станции «Пермь-1» в выходные дни планируется дополнительный рейс в 20:23 — для пассажиров электропоезда «Дивья — Пермь-1».

Все рейсы маршрута №51 «микрорайон Владимирский — станция «Пермь-1» будут идти до станции «Пермь-1».

Кроме того, автобусы №51, №41 «ПНИПУ — Студенческий городок», №59 «микрорайон Юбилейный — улица Милиционера Власова» и №74 «микрорайон Владимирский — микрорайон Заостровка» перейдут на летнее расписание. Как пояснили в администрации Перми, в часы пик количество рейсов на этих маршрутах сохранится, в остальное время возможны корректировки в сторону уменьшения количества автобусов, в зависимости от уровня пассажиропотока.

Также с учётом дорожной обстановки в летний период будет скорректировано расписание маршрута №67 сообщением «микрорайон Заостровка — микрорайон Садовый».

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