Андрей Стрельцов В Перми не стали проводить полумарафон «Уральские зори» Организаторы сослались на ухудшение ситуации в регионе с распространением COVID-19 Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Традиционный июньский полумарафон «Уральские зори», что проходил ежегодно в Балатовском парке не состоится второй год подряд. Ранее в нем участвовало до 200 бегунов со всего Пермского края. Причина — ухудшение эпидемиологической ситуации.

«Нами принято решение: полумарафон «Уральские зори», запланированный на 27 июня 2021 года, перенести на неопределенный срок, до стабилизации эпидемиологической ситуации. О дате проведения Вам будет сообщено дополнительно. Приносим свои извинения и надеемся на Ваше понимание», — сообщили организаторы марафона в соцсетях.





Напомним , что ограничения коснулись всех массовых мероприятий, которые планировались в ближайшее время в крае.





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