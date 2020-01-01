Валерия Рогожникова Ремонт бульвара на улице Дружбы в Перми обойдётся в 1,6 млн руб. В результате торгов цена работ снизилась почти на миллион Поделиться Поделиться Твитнуть

Ремонт бульвара на ул. Дружбы в Перми подешевел почти на миллион рублей. Итоги аукциона размещены на портале госзакупок. Победителем аукциона объявлено ООО "Газлайн". Подрядчик проведет ремонтные работы и восстановление газона на бульваре в Мотовилихе за 1,6 млн руб. Начальная (максимальная) цена закупки составляла 2,5 млн руб.

На аукцион было подано 11 заявок, из которых пять были признаны соответствующими требованиям, установленным документацией о закупке.

Согласно техническому заданию, ремонтные работы необходимо завершить до 20 августа 2021 года.

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