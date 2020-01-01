Елена Синица Роструд назвал основания для отстранения от работы невакцинированных сотрудников Нормы предусмотрены в Трудовом кодексе РФ Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

Трудовой кодекс позволяет отстранить от работы сотрудника, который не поставил профилактическую прививку. Об этом сообщают в Роструде.

Как поясняют в ведомстве, это предусмотрено не только ТК РФ и федеральными законами, но и иными нормативными правовыми актами.

В частности, основанием для отстранения может стать нарушение положений ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней».

В Роструде поясняют, что «вакцина необходима в тех случаях, когда речь идёт о высоком риске заболевания и его дальнейшем распространении».

Тогда главные государственные санитарные врачи и их заместители в субъектах страны могут выносить постановления о проведении профилактических прививок гражданам или отдельным группам по эпидемическим показаниям.

Также отмечается, что прививку от COVID-19 внесли в календарь профилактических прививок. Она может стать обязательной, если в субъекте вынесено соответствующее постановление главного санитарного врача о вакцинации отдельных категорий граждан.

Напомним, решение об обязательной вакцинации уже принято в Москве и Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленинградской, Тульской, Сахалинской, Тверской областях, Ненецком автономном округе, Якутии, Кузбассе и на Кубани.

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