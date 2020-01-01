Елена Синица
Роструд назвал основания для отстранения от работы невакцинированных сотрудников
Нормы предусмотрены в Трудовом кодексе РФ
Трудовой кодекс позволяет отстранить от работы сотрудника, который не поставил профилактическую прививку. Об этом сообщают в Роструде.
Как поясняют в ведомстве, это предусмотрено не только ТК РФ и федеральными законами, но и иными нормативными правовыми актами.
В частности, основанием для отстранения может стать нарушение положений ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней».
В Роструде поясняют, что «вакцина необходима в тех случаях, когда речь идёт о высоком риске заболевания и его дальнейшем распространении».
Тогда главные государственные санитарные врачи и их заместители в субъектах страны могут выносить постановления о проведении профилактических прививок гражданам или отдельным группам по эпидемическим показаниям.
Также отмечается, что прививку от COVID-19 внесли в календарь профилактических прививок. Она может стать обязательной, если в субъекте вынесено соответствующее постановление главного санитарного врача о вакцинации отдельных категорий граждан.
Напомним, решение об обязательной вакцинации уже принято в Москве и Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленинградской, Тульской, Сахалинской, Тверской областях, Ненецком автономном округе, Якутии, Кузбассе и на Кубани.
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