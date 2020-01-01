Елена Синица В Прикамье выявлено 165 новых случаев заражения коронавирусом Выздоровели 104 человека Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае выявлено 165 новых случаев заражения коронавирусом: 32 человека лечатся в больницах, а 133 — на дому, под наблюдением врачей.

В числе заболевших 66 пациентов мужского пола, 99 — женского. Также среди инфицированных девять детей.





В возрасте от 15 до 29 лет заболело 26 человек, от 30 до 49 лет — 67 человек, 39 человек — в возрастной группе «50-64» и 24 человека — старше 65 лет.





Общее число случаев заражения в крае достигло 60 251.





В больницах сейчас проходят лечение от коронавируса 1002 пациента, из них 36 подключены к аппаратам ИВЛ.





За эти же сутки выздоровели 104 жителей края, умерло — десять.

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