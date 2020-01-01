Елена Синица В Перми за год спрос на товары для ремонта вырос на 21% Чаще всего пермяки интересовались строительными смесями Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В России в мае-июне 2021 года, по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, спрос на стройматериалы и товары для ремонта и строительства вырос на 32%. Рост предложения в то же время составил 47%. Об этом сообщается в исследовании портала «Авито».

При этом, в Перми за тот же период спрос на такие товары вырос на 21%, а продавать их стали на 52% чаще.





В целом по стране, в 2,8 раза вырос спрос на листовые материалы (в Перми — в три раза). Почти вдвое стали популярнее строительные смеси. А в Перми спрос на них увеличился на 56%.





Далее в лидерах по популярности пиломатериалы и изоляция (+64% и +52% соответственно). В Перми спрос на пиломатериалы вырос на 54%, на изоляцию — на 9%.





Также россияне на 43% чаще стали интересоваться материалами для отделки, а пермяки — на 31%.





Помимо этого, в России на 33% чаще искали окна и материалы для балконов, на 25% — двери и на 16% — кровля и водостоки.





На 14% больше были востребованы товары для ремонта и замены сантехники в доме. Электрику искали чаще на 8%.





На Авито в Перми окна стали популярнее на 15%, двери горожане искали на сайте на 7% чаще. Сантехнические товары стали более востребованы на 11%, а инструменты для ремонта — на 8%.

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