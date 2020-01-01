Елена Синица
В Перми началась реконструкция ледовой арены ДЮЦ «Здоровье»
Завершить работы планируется в следующем году
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Подрядчик начал подготовительные работы по реконструкции ледовой арены детско-юношеского центра «Здоровье» (ул.Ласьвинская,1). Об этом сообщили в пресс-службе пермской мэрии.
Подрядчик должен реконструировать ледовую площадку с трибунами на 247 мест, тренажёрным залом, помещениями под холодильную установку для намораживания льда и для машин по уходу за льдом.
Помимо этого, в центре разместится медпункт, помещения для сушки формы спортсменов, мастерская для заточки коньков и помещения для их хранения и выдачи. Также будут тренерская-судейская, раздевалки и душевые.
Отмечается, что после завершения реконструкции, здание будет использоваться круглый год, а не только зимой.
Сейчас подрядчик устанавливает ограждения строительной площадки и проводит необходимые согласования.
Параллельно с этим,ведётся временное подключение строительной площадки к инженерным сетям, выполнение геодезической основы и вынос основных осей. Также начался демонтаж штукатурки административного корпуса.
Завершить работы планируется в 2022 году.
Напомним, их выполняет ООО «Строительная компания «Основа» за 244,7 млн руб.
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