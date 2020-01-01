Елена Синица В Перми началась реконструкция ледовой арены ДЮЦ «Здоровье» Завершить работы планируется в следующем году Поделиться Поделиться Твитнуть

Подрядчик начал подготовительные работы по реконструкции ледовой арены детско-юношеского центра «Здоровье» (ул.Ласьвинская,1). Об этом сообщили в пресс-службе пермской мэрии.

Подрядчик должен реконструировать ледовую площадку с трибунами на 247 мест, тренажёрным залом, помещениями под холодильную установку для намораживания льда и для машин по уходу за льдом.





Помимо этого, в центре разместится медпункт, помещения для сушки формы спортсменов, мастерская для заточки коньков и помещения для их хранения и выдачи. Также будут тренерская-судейская, раздевалки и душевые.





Отмечается, что после завершения реконструкции, здание будет использоваться круглый год, а не только зимой.





Сейчас подрядчик устанавливает ограждения строительной площадки и проводит необходимые согласования.





Параллельно с этим,ведётся временное подключение строительной площадки к инженерным сетям, выполнение геодезической основы и вынос основных осей. Также начался демонтаж штукатурки административного корпуса.





Завершить работы планируется в 2022 году.





Напомним , их выполняет ООО «Строительная компания «Основа» за 244,7 млн руб.

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