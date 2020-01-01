В выходные в Пермском крае будет жарко Днём температура воздуха может подняться до +31°С Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

26 и 27 июня в Пермском крае ожидается солнечная и жаркая погода. Столбики термометра днём могут подняться до +26…+31°С, передаёт «Рифей-Пермь» со ссылкой на проект «Метеоролог и я».

В субботу, 26 июня, местами возможны грозы и небольшие дожди. Ветер северо-западный 3-8 м/с с порывами до 13 м/с.

В воскресенье, 27 июня, осадков в регионе не ожидается. Температура воздуха днём в Перми составит +27…+29°С в субботу и +26…+28°С в воскресенье.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.