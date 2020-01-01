Из-за тумана в Перми задержали 10 регулярных авиарейсов Вылететь на смогли более 1,5 тыс. человек Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Уральской транспортной прокуратуры, из-за сильного тумана утром 25 июня в пермском аэропорте «Большое Савино» произошла задержка 10 регулярных рейсов.

Вылететь из Перми вовремя не смогли 1546 пассажиров, в том числе 127 несовершеннолетних. Задержаны рейсы авиакомпаний « Россия», «Смартавиа», «Победа», «S7 Airlines», «Nordwind» по направлениям Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Симферополь, Шарджа.

Самолёты, следующие в Пермь, были направлены на запасные аэродромы Уфы и Екатеринбурга.

Транспортная прокуратура организовала в аэропорту работу мобильной приёмной по вопросам защиты прав пассажиров.

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