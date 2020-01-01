Больше всего заболевших коронавирусом за сутки выявлено в Перми Новые случаи COVID-19 зафиксированы в 11 территориях региона Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

За минувшие сутки в Перми выявлено 107 новых случаев инфицирования COVID-19. В Пермском муниципальном районе — 14 заразившихся, в Соликамском городском округе — 10, сообщает пресс-служба краевого управления Роспотребнадзора.

Также заболевшие выявлены в Чайковском, Осинском городском округе и Кунгуре — по семь, четыре и три случая соответственно.

В Октябрьском городском округе двое инфицированных. В ЗАТО «Звёздный», Нытвенском, Суксунском и Чернушинском городских округах — по одному.

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