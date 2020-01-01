Елена Синица В мае 2021 года индекс промышленного производства в крае составил 106,5% Заметнее всего вырос индекс водоснабжения и сбора отходов Поделиться Поделиться Твитнуть

В январе-мае 2021 года, по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, Индекс производства по промышленным видам экономической деятельности вырос на 1,4%. Об этом сообщает Пермьстат.

По данным ведомства, в мае 2021 года индекс промышленного производства составил 106,5%. Соответственно, в сравнении с маем 2020 года, рост составил 6,5%.





В частности, за этот же период индекс добычи полезных ископаемых увеличился на 9,6%, обрабатывающих производств — на 2,7%, обеспечения электрической энергией, газом и паром — на 7,4%.





Заметнее всего вырос индекс водоснабжения и сбора отходов — на 58%.





При этом, если сравнивать май 2021 с апрелем, то индекс промышленного производства снизился на 1%.

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