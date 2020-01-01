Елена Синица С августа заселиться в отели Краснодарского края смогут только привитые от COVID-19 В июле будет достаточно предъявить отрицательный ПЦР-тест Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

Для заселения в отели и гостиницы Краснодарского края будет необходимо предоставить сертификат вакцинации. Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на губернатора края.

Отмечается, что такое решение принято в связи с ростом заболевших.





«В связи с этим приняли решение с 1 июля принимать отдыхающих в отелях, гостиницах, пансионатах, санаториях и детских лагерях только при наличии у них отрицательного ПЦР-теста либо документа, подтверждающего вакцинацию от коронавируса», — цитируют Вениамина Кондратьева «РИА Новости».





А с 1 августа мера ужесточится — заселять в отели региона будут только при наличии сертификата о вакцинации.

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