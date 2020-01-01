Андрей Стрельцов Пермскому клубу «Стальные тигры» будет оказана финансовая помощь Поддержать команду решили в минспорте Поделиться Поделиться Твитнуть

Пермскому клубу по американскому футболу «Стальные тигры» в следующем сезоне будет оказана финансовая поддержка за счёт программ регионального министерства спорта. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее стало известно о том, что пермская федерация американского футбола объявила о снятии клуба «Стальные тигры» с участия в Чемпионате России в самом разгаре турнира: после двух домашних и одной выездной игры команде оставалось провести еще две встречи.

«Причиной выхода из турнира являются финансовые трудности клуба. Он выступал в Чемпионате России за счет спонсорских средств. К сожалению, в этом году спонсор со своими обязательствами по сезону не справился», — прокомментировал ситуацию руководитель клуба Сергей Жернаков.​

Бюджет участия в текущем сезоне суперлиги Чемпионата России для пермской команды должен был составить порядка 1 млн рублей. В эту сумму входит организация домашних матчей и выездов команды на игры в другие города.​

Напомним, американский футбол в Перми начал развиваться в 2006 году. В 2010 году было принято решение об официальной регистрации федерации американского футбола Пермского края. На текущий момент в клубе «Стальные тигры» официально числится порядка 50 человек.​

«Стальные тигры» являются двукратными серебряными призерами Чемпионата России по американскому футболу 2019 и 2020 годов, обладателями Кубка регионов 2017 и 2018 годов, лучшей региональной командой страны.

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