В расписании пермского аэропорта появилось три новых рейса до Анапы Два из них разовых и один регулярный Поделиться Поделиться Твитнуть

Анапа

В расписании аэропорта «Большое Савино» (Пермь) появилось три новых рейса до Анапы. Информация опубликована на онлайн-табло аэровокзала.

24 июня полётную программу на курорт, рассчитанную до 30 сентября, открывает авиакомпания «Аэрофлот». Вылеты планируются во все дни недели, кроме воскресенья.

Сегодня же в Анапу один рейс выполнит авиакомпания Red Wings, а завтра, 25 июня, — авиакомпания «Россия».

Напомним, с 7 июня регулярные перелёты в Анапу во все дни недели, кроме среды и воскресенья, выполняет авиакомпания «Победа». Ее полётная программа заканчивается 18 сентября.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.