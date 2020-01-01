Мария Сыропятова Мэрия Перми отстояла право на изъятие павильона у ЦУМа Предпринимателю не удалось оспорить выкуп в муниципальную собственность своего имущества Поделиться Поделиться Твитнуть

Арбитражный суд Пермского края отказал предпринимателю Людмиле Михейчевой в требовании об исключении земельного участка и павильона по пр.Комсомольский, 23 из списка по изъятию в муниципальную собственность. Решение об этом суд принял 23 июня.

Согласно определению суда, Людмила Михейчева владеет земельным участком в 973 кв.м и павильоном «Цветы» в 409 кв.м. Эта недвижимость попала под изъятие и выкуп муниципалитетом осенью 2021 года вместе с имуществом шести десятков других предпринимателей. Мэрия Перми объясняет необходимость изъятия расширением территории общего пользования: освобождённые земли будут использованы под тротуары, дороги и озеленение.

Напомним, одновременно в Арбитражном суде Пермского края рассматривается иск департамента земельных отношений администрации Перми к Людмиле Михейчевой. Спор идёт о стоимости выкупа павильона по пр. Комсомольский, 23 и земельного участка под ним. Администрация Перми готова выплатить 53,9 млн руб., в то время как Михейчева настаивает на сумме в 89 млн руб.

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